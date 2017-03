Operação Carne Fraca: Mercado à espera de desfecho

A Operação Carne Fraca tem poucos efeitos sobre o preço do boi gordo no País, mas deixou em alerta o setor, que praticamente paralisou as negociações nos últimos dias

Diomício Gomes

Bois em confinamento: mercado do boi gordo está parado à espera dos desdobramentos da operação da PF