Operação Carne Fraca: Goiás pode perder até US$ 100 milhões em exportações

O Estado de Goiás pode perder cerca de US$ 100 milhões em exportações do complexo carne este ano por causa dos desdobramentos da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal (PF). A redução de 10% nas vendas externas deve ser resultado das restrições à compra de carne brasileira que vários países anunciaram ao longo dessa semana.No ano passado, Goiás exportou US$ 1,2 bi...