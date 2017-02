Oi busca interessados em abrir dez novas franquias em Goiás

A operadora Oi está buscando novos franqueados em 15 cidades da Região Centro-Oeste para abrir seu próprio negócio com a marca em 2017. São elas: Cidade Ocidental, Formosa, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás (Goiás), Cáceres, Primavera do Leste e Várzea Grande (Mato Grosso), Corumbá e Três Lagoas (Mato Grosso do Sul). Dentro do suporte oferecido, a Oi fornece aos franqueados métodos e processos consolidados, gestão e suporte profissionais e amplo programa de treinamentos.

Para ser um franqueado ou representante comercial da Oi, focado em venda de produtos e serviços, é necessário se identificar com a marca e com o negócio Oi; ter perfil mobilizador e comunicativo, focado em resultados e excelência de atendimento; ter visão geral de liderança, gestão de pessoas e finanças; estar à frente da operação da loja.

A companhia evoluiu recentemente o seu portfólio de serviços de telecom que contemplam telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura e telefonia fixa. “O mercado da Região Centro-Oeste é estratégico para a companhia que investe constantemente na abertura de novos pontos de venda”, afirma Enéias Bezerra da Silva, Diretor de Varejo da Oi na Região Centro-Oeste.

Na Região Centro-Oeste, a Oi investiu mais de R$ 364 milhões de janeiro a setembro de 2016, registrando aumento de mais de 2,5% nos investimentos no estado, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado. A companhia está priorizando investimentos na expansão e na manutenção da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional, que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões.

Além de serviços de telecomunicações para os mercados varejo e corporativo, a Oi oferece soluções de TI, hospedadas em plataforma de computação em nuvem, para empresas de todos os portes.

Saiba mais sobre abertura de novas franquias da Oi no site: http://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/empresa/franquias-oi/conheca