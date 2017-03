Oficina gratuita de manicure e pedicure está com inscrições abertas em Goiânia

O Núcleo de Assistência Social (NAS) Novo Horizonte, em Goiânia, está com inscrições abertas para oficina de inclusão produtiva. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente até o dia 31 de março, na unidade de Assistência Social que está localizada na Avenida Maurício Gomes, no Setor Novo Horizonte.

Foram disponibilizadas 30 vagas para oficina de manicure e pedicure. As aulas começam no dia 3 de abril e têm como objetivo o aperfeiçoamento das habilidades do aluno para o trabalho e auxiliar no complemento da renda familiar. As inscrições são feitas mediante apresentação da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço com CEP e Número de Identificação Social (NIS).

A unidade conta ainda com oficinas de cabeleireiro, depilação e de massagem. Cursos que já estão em andamento com os alunos.

Serviço

Horário: das 7h às 18h

Local: NAS Novo Horizonte (Avenida Maurício Gomes, s/n, Setor Novo Horizonte)

Informações: 3524-8191