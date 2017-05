Ociosa, Norte-Sul gera prejuízo de até R$ 1 bi por ano

Mais de três décadas de espera e a Ferrovia Norte-Sul (FNS) permanece incompleta e subutilizada. No trecho que passa por Goiás, de Anápolis (GO) até Porto Nacional (TO), apenas dois transportes de cargas foram realizados nos três anos desde sua inauguração, que ocorreu em 22 de maio de 2014. Já a conclusão do trecho entre Ouro Verde (GO) e Estrela d’Oeste (SP) se arrasta...