Obras do Minha Casa estão cheias de falhas

Infiltrações, rachaduras, vazamentos e dilatações das cerâmicas. Esses são os principais problemas estruturais visíveis no empreendimento do condomínio Residencial Águas Claras, em Aparecida de Goiânia. Ele integra a longa lista de imóveis destinados ao público de baixa renda do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) com problemas que podem resultar em danos irreversívei...