O POPULAR participa de evento da Google sobre o futuro do jornalismo

Com representantes das plataformas de tecnologia e de alguns dos principais veículos latino-americanos, o Google realizou no final de semana em São Paulo o Newsgeist

O Google realizou nesse fim de semana a primeira edição de seu evento Newsgeist na América Latina. Dedicado para discutir o jornalismo, parcerias e novas ideias, o encontro, que era restrito para convidados, reuniu comunicadores, empreendedores e outros profissionais da área para discutir o futuro da indústria jornalística na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), em São Paulo.

O POPULAR esteve representado pelo diretor de negócios digitais do Grupo Jaime Câmara Bruno Vivela, que apresentou uma palestra sobre Economia de Servidores. "Com o Newsgeist, o Google traz para a América Latina, em particular para o Brasil, uma ótima metodologia de diálogo entre as várias competências necessárias para o desenvolvimento dos novos modelos de jornalismo que irão perpetuar a indústria além da revolução digital. O evento foi de altíssimo nível", afirma o diretor.

Seguindo o formato de 'anticonferência', os participantes tinham cinco minutos para expor sobre determinado assunto para a plateia, com temas abertos e sem a divulgação de nomes e filiações dos expositores. Entre as pessoas presentes no auditório para ouvir os palestrantes estavam o vice-presidente de Notícias do Google Richard Gingras, responsável por parcerias com a mídia, e a diretora do John S. Knight Fellowships -programa de bolsas para jornalistas da Universidade Stanford, Dawn Garcia.

O nome do evento é um trocadilho de "news", notícia, com "zeitgeist", espírito do tempo. O Newsgeist surgiu nos EUA e sempre junta jornalistas profissionais e empreendedores para pensar e discutir o futuro da indústria jornalística. Entre os assuntos de maior repercussão dessa edição brasileira estava a reprodução e propagação de notícias falsas e o que as empresas jornalísticas podem fazer para enfrentar o problema.

Outro assunto de destaque foi a forma de como os veículos jornalísticos podem conseguir receita. Por exemplo, foram apresentados alguns programas de sucesso de "paywall" com assinaturas digitais de jornal, além de alternativas de financiamento para o lugar dos tradicionais assinantes.