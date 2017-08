O gigante do Sudeste Goiano

Um município com muitas riquezas minerais, que abriga grandes indústrias multinacionais, várias instituições de ensino, um comércio diversificado e uma agropecuária pujante. Por ter tudo isso, Catalão completa 158 anos hoje com muito a comemorar: o fato de ser uma das economias mais diversificadas entre os municípios brasileiros, ou seja, o gigante da Região Sudeste do Estado.

Goiás é a terceira maior reserva mineral do País e tem em Catalão suas maiores e mais diversificadas riquezas minerais, com destaque para o fosfato e o nióbio, explorados por gigantes como a Anglo American (Cmoc) e a Vale. O município também já revelou seu grande potencial para exploração de terras raras.

Catalão também já é reconhecido pela produção automotiva/metalúrgica e de máquinas agrícolas, abrigando gigantes como a Mitsubishi, Suzuki, e a John Deere, uma das maiores fabricantes mundiais de máquinas agrícolas. A fábrica de Catalão se tornou uma das mais importantes fornecedoras de máquinas para o setor canavieiro no mundo. Hoje, a unidade da John Deere em Catalão atualmente produz colhedoras de cana e pulverizadores.

Uma das maiores multinacionais do ramo de sementes também construiu sua maior unidade da América Latina no município: a DuPont Pionner. Vale lembrar que o município é um dos maiores produtores de soja do Estado. O secretário de Indústria e Comércio de Catalão, Ricardo José Ferraz de Camargo, lembra que o município também ganhou visibilidade por seu polo de moda íntima, que chegou a ter 200 indústrias. “Este número caiu muito com a crise, mas já começa a se reerguer”, garante.

Distante 250 quilômetros de Goiânia e 310 quilômetros de Brasília, Catalão também se destaca pela localização favorecida, com fácil acesso a todas as regiões do País. “Por aqui, passam boa parte dos produtos que saem do Sudeste rumo ao Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, pois somos muito bem servidos por rodovias, como a BR-050, que liga Uberlândia à Brasília. É um corredor logístico”, lembra o secretário.

O município tem cerca de 4 mil estabelecimentos comerciais e outros 4,9 mil empreendedores individuais já cadastrados. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Catalão (CDL), César Alberto Safatle, ressalta que o município é diferenciado por ter essa economia tão diversificada.

Segundo ele, a presença de gigantes multinacionais fez com que centenas de prestadoras de serviço de pequeno e médio porte se instalassem no município, que desenvolveu um comércio diversificado. Safatle ressalta que os estabelecimentos da cidade têm dado sinais de franca recuperação após a crise. Um deles é o saldo positivo na criação de empregos no primeiro semestre do ano, sendo o Caged do Ministério do Trabalho. Até a Mitsubishi já teria voltado a contratar trabalhadores, segundo ele.

“Catalão também abriga, hoje, 10 misturadoras que trabalham com o fosfato extraído na região e produzem adubo”, lembra Safatle. O município é a quinta maior economia do Estado, tendo o quinto maior PIB na indústria e serviços.