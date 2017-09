Novo Mundo reinaugura Superloja no Centro de Goiânia

A rede de varejo Novo Mundo, com lojas em 10 Estados brasileiros, irá reinaugurar nesta segunda-feira (4) em Goiânia aquela, entre as várias de suas unidades físicas, que é chamada de Superloja. Situada na Avenida Anhanguera, esquina com a Rua 20, no Centro da capital, a loja foi a primeira criada na rede, por seu fundador, o empresário Luziano Martins, em 1956.

De acordo com a empresa, a reforma feita vai além da estrutura e visa dar um novo conceito à loja. O Projeto Casa Nova, criado pela Novo Mundo, trará ao local ambientes aconchegantes montados muito próximo da realidade, para criar uma atmosfera de vida, originalidade e conforto em todos os espaços da Superloja, ajudando o consumidor a ter uma experiência de compra mais sensorial.

A Superloja é segunda unidade da rede de varejo que se torna Omni-Channel, integrando lojas físicas, virtuais e o cliente. Segundo a assessoria da Novo Mundo, foram três meses de reforma e alteração no local. A unidade atuou com funcionamento parcial neste período.

Uma solenidade especial, com a presença de autoridades municipais e estaduais, imprensa, diretores da rede, profissionais e aberta ao público, será realizada para a reinaguração.