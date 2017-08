Novo iPhone já tem data marcada para ser anunciado

A Apple enviou convites para a imprensa dos Estados Unidos convidando para um evento no Steve Jobs Theater às 14 horas da tarde (horário de Brasília) do dia 12 de setembro.

Normalmente, é em setembro que os novos iPhones são anunciados pela marca. No convite, apenas é mostrado o símbolo da Apple com três cores diferentes em degradè (azul, vermelho e branco). A frase "vamos nos encontrar no nosso lugar" aumenta o clima de “mistério” ao redor da data.

No entanto, especialistas já explicaram que, normalmente, os convites contém pistas a respeito das grandes novidades do iPhone naquele ano. Assim, as três diferentes cores dentro da logo podem significar novas cores nos modelos do aparelho que será lançado em 2017.

Segundo o Estadão Conteúdo, rumores apontam que um dos modelos terá “tela infinita” e com tecnologia de reconhecimento facial para marcar o décimo aniversário do smartphone, além de versões atualizadas dos atuais iPhone 7.