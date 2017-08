Novo Android vai homenagear biscoito adorado por todos; veja quais aparelhos vão receber

'Seguro, rápido, poderoso e mais doce do que nunca'. Assim o Google anunciou nesta segunda-feira (21), o nome da nova versão do seu sistema operacional para dispositivos móveis: Android Oreo, também conhecida como Android 8.0.

O sistema tem uma versão beta disponível e era chamado como Android O. O anúncio foi em evento transmitido pela internet diretamente de Nova York.

Esta não é a primeira vez que o Google dá nome de doce ao seu sistema operacional. As últimas foram Nougat, Marshmallow, Lollipop, Kit Kat, Jelly Bean e Ice Cream Sandwich.

Aparelhos

Os primeiros aparelhos celulares a receberem a atualização serão os smartphones do próprio Google – o Pixel e o Nexus. Aparelhos de empresas como Essential, Sony, Samsung, LG, HTC, Lenovo e Huawei devem receber atualizações ou lançar aparelhos com o novo sistema. Ainda não há data prevista para o lançamento.

Funções

Entre as novidades do Android O, estão o Picture in Picture, que vai permitir que os usuários usem dois aplicativos ao mesmo tempo, com a tela dividida. O Android Oreo promete ser mais eficiente no uso da bateria e memória com aplicativos que rodam em segundo plano.

Com a ajuda de inteligência artificial, o Android 8.0 será capaz de prever o que o usuário quer fazer. Por exemplo, se for um número de telefone, ele vai sugerir uma ligação telefônica. Se for um endereço físico, vai sugerir o Google Maps, se for um endereço de e-mail, o Gmail.

Já o Google Play Protect aumenta a segurança no celular e vai analisar, na hora do download, se um aplicativo ameaça a segurança do aparelho e os dados do usuário.