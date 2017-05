Novas fotos vazam e mostram possível design do iPhone 8

Os applemaníacos que aguardam ansiosos o lançamento do iPhone 8 podem matar um pouco da curiosidade com fotos que vazaram na internet após a empresa enviarem o projeto para parceiros chineses. As imagens confirmam os boatos sobre o fim do acionador físico, o novo smartphone vai abandonar o botão Home que esteve em todos os outros modelos anteriores.

A nova tela do celular é maior e toda revertida em vidro, com as chamadas “telas infinitas”. Porém, ainda há bordas de aço inoxidável. As fotos da traseira do smartphone revelam que as câmeras foram reposicionadas.

Desde o lançamento da versão anterior, quando a Apple removeu a saída P2 para os fones de ouvidos, internautas apostavam na volta do dispositivo. No entanto, a empresa manteve as opções wireless e os fones compatíveis com a entrada Lightning.

Ainda não data para início das vendas do novo modelo, mas a expectativa é de que a Apple o apresente ainda esse ano. Há indícios de que o iPhone 8 seja lançado em comemoração dos dez anos do início das vendas do primeiro smartphone.