Nova Zelândia pagará viagem de brasileiros que participarem de processo seletivo de emprego

Quem está atrás de um novo trabalho e ainda sonha em conhecer um outro país, a Nova Zelândia pode ser o seu destino. A cidade de Wellington, capital do país abriu um processo global de emprego que vai levar 100 selecionados de qualquer lugar do mundo para o país com todas as despesas pagas. No total, cerca de 30 empresas de tecnologia possuem mais de 500 vagas de emprego na área, que serão preenchidas pelos selecionados.

As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o dia 20 de março e devem ser feitas através do site da iniciativa. A viagem para o processo seletivo está marcada para acontecer entre os dias 8 e 11 de maio.

Os escolhidos passarão cinco dias na cidade e, uma vez lá, realizarão entrevistas de emprego pré-agendadas com “empresas de tecnologia líderes da cidade”, além de participar de encontros e tours pela cidade.

Ao final da semana, as empresas farão ofertas de emprego para os melhores candidatos. Boa sorte!