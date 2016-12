Nova função do WhatsApp permite apagar mensagem enviada

Quem nunca se arrependeu de ter enviado uma mensagem ou outra pelo WhatsApp e não teve como apagar? Agora, esse problema pode ser resolvido. Os usuários poderão apagar de maneira remota as mensagens enviadas.

De acordo com o site WABetaInfo, a novidade foi descoberta através da divulgação das funções de uma das versões beta do aplicativo. Na realidade, trata-se da versão iOS 2.17.1.869, que já está sendo testada por alguns usuários do iPhone e que, como costuma ocorrer nessas versões de avaliação, acabam no aplicativo oficial.

Ainda não se sabe qual é o mecanismo por trás da função, mas pode-se deduzir na versão teste o usuário pode anular uma mensagem já enviada e o destinatário verá a tal mensagem oculta e com o texto “o remetente anulou a mensagem”. O WhatsApp pretende com essa medida empregar uma das funções mais valorizadas pelos usuários do Gmail: o poder de cancelar um envio ocorrido por acidente ou do qual simplesmente nos arrependemos.