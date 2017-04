Netflix abre inscrição para tradutores brasileiros e paga até R$ 71 por minuto

A Netflix quer expandir sua influência no mercado internacional e para isso precisa melhorar a qualidade das legendas e diversificar o conteúdo para além do inglês, espanhol e português. Pensando nisso, o canal de streaming lançou a plataforma Hermes e está com inscrições abertas para tradutores.

No site, os interessados participam de um teste para concorrer a vaga e a remuneração depende do idioma e do tempo de trabalho. O teste está disponível somente em inglês, com duração máxima de 1h30 e dividido em cinco etapas. O resultado sai em 10 dias úteis e pode validar a candidatura quem tiver desempenho melhor que 80%.

Os valores do "salário" podem variar: US$ 7 (descrição de áudio do português brasileiro para português brasileiro), US$ 9 (áudio em inglês para português brasileiro), US$ 11 (áudio em inglês para português europeu), US$ 23 (áudio japonês para legendas em português brasileiro) e US$ 26 (áudio japonês para português europeu). Os valores podem ser consultados no site administrativo da Netflix.