Negócios do setor de serviços em Goiás recuaram quase 9% em 2016

O reflexo da crise econômica, já sentida há muito mais tempo pela indústria e o comércio, chegou às empresas do setor de serviços. O volume, segundo o IBGE, recuou 8,9% no ano passado, uma queda bem mais maior que a média nacional, que foi de 5%. Só em dezembro de 2016, o recuo chegou a 11% sobre o mesmo período do ano anterior. O setor de transportes, serviços auxili...