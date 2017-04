Na contramão da crise, franquias seguram empregos em Goiás gerando 10 mil novos postos de trabalho

As redes de franquias parecem ter ignorado a crise econômica em 2016. Enquanto o País assistiu ao fechamento de milhares de lojas, 1.077 novas franquias foram inauguradas em Goiás no ano passado, gerando quase 10 mil novos empregos no Estado, segundo levantamento da consultoria Rizzo Franchise. O desemprego se tornou até uma mola propulsora desses negócios, abertos por mui...