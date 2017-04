Número era esperado e tem defasagem, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os dados do Cadastro Geral de Empregados de março, com o fechamento líquido de 63.624 vagas formais, “era esperado e tem certa defasagem”, pois quando está em curso um processo de reversão da situação da economia, de queda para avanço do Produto Interno Bruto (PIB), o mercado de trabalho demora mais para reagir. ...