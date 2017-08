Município quer diversificar mais a economia investindo no turismo

Catalão quer ampliar ainda mais sua geração de riquezas. Desta vez, o município aposta em suas riquezas naturais para potencializar o turismo. O secretário de Indústria e Comércio, Ricardo José Ferraz de Camargo, lembra que o município já conta com a represa da Usina Serra do Facão, construída no Rio São Marcos, que fica a apenas 58 quilômetros de Catalão.

A ideia, segundo ele, é investir pesado no turismo náutico. A represa pertence a Furnas e o objetivo é torná-la uma grande atração turística, rodeada por restaurantes e hotéis, que ajudarão a gerar ainda mais receita para Catalão. “Este mês, já incluímos Catalão no mapa turístico de Goiás“, destaca o secretário. Além da represa, ele lembra que o município realiza as tradicionais Congadas, uma das maiores manifestações populares do Brasil, outra importante atração turística, que acontecem sempre no mês de outubro.

Ricardo de Camargo informa que o aeroporto da cidade também deve receber investimentos e ganhar instrumentos mais modernos para receber aeronaves de carga de maior porte. O município também conta com várias instituições de ensino técnico e superior, que ajudam a fomentar a economia da região, já que quase 7 mil universitários estudam na cidade.

Entre as principais instituições, está o câmpus da Universidade Federal de Goiás (UFG), que está sendo transformado em Universidade Federal de Catalão, que conta com 20 cursos de graduação, além de especialização, mestrado e doutorado. Outras instituições são o Centro de Ensino Superior de Catalão (Cesuc), que também conta com cursos de graduação e pós-graduação, e o centro universitário UNA, um gigante de Minas Gerais, que acaba de instalar uma unidade em Catalão. Os catalanos também contam com um câmpus avançado do Instituto Federal Goiano (IFGoiano), com cursos técnicos, inclusive na área de Mineração, e pós-graduação.