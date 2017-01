Muares para lida e o lazer

O mercado de muares vem mudando de características ao longo dos últimos 10 anos no Estado de Goiás. Ao contrário de um animal somente para a lida no campo, pela sua resistência ímpar, estão entrando cada vez mais em cena os animais de patrão – próprios para cavalgadas, provas de andamento de marchas e funcionais – como de laço e tambor. Com o melhoramento genéti...