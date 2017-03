MPF-GO abre processo seletivo para estágio com bolsa-auxílio de R$ 850,00

Serão abertas na próxima segunda-feira (27), as inscrições para o processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de Direito, Administração e Biblioteconomia do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO).

As vagas são destinadas à Procuradoria da República em Goiás (PR-GO), localizada em Goiânia, e às Procuradorias da República nos municípios de Anápolis, Luziânia e Rio Verde.



O edital de abertura será divulgado no site do MPF-GO na próxima sexta-feira (24). As inscrições deverão ser feitas entre os dias 27 de março e 10 de abril, por meio do endereço eletrônico www.mpf.mp.br/go/estagie-conosco.

Para participar, os interessados devem estar matriculados em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) conveniadas com o MPF/GO e ter concluído, pelo menos, 40% da carga horária ou dos créditos necessários à conclusão do curso superior.

O candidato contratado terá uma jornada semanal de 20 horas e contará com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 850,00 mensais, além da concessão de auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia.