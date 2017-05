MP vai acompanhar preços de passagens aéreas sem bagagem despachada em Goiânia

Foi instaurado nesta quarta-feira (3) pelo Ministério Público, procedimento preparatório para monitorar a taxa extra por bagagem em viagens aéreas. A cobrança tem como objetivo reduzir o preço da passagem para que o passageiro possa optar viajar com ou sem mala despachada.

A procuradoria da República requisitou às empresas que atuam no Aeroporto de Goiânia, informações referentes aos preços das passagens de todas as viagens com origem ou destino na capital nos últimos 120 dias. Os dados vão ser usados para com o custo das passagens sem o contrato de bagagem.

O órgão solicitou também a Anac medidas que a agência vai precisar tomar para monitorar e fiscalizar a cobrança das empresas aéreas aos passageiros sem pertences despachados, para garantir a compra de passagens com preços mais vantajosos, conforme previsto na resolução.

A quantia cobrada pelo despacho nas companhias aéreas é previstas no art. 13 da Resolução n° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na última sexta-feira (28), a Justiça Federal no Ceará derrubou a liminar que suspendia a cobrança, autorizando as companhias aéreas a venderem passagens com a cobrança extra pela bagagem despachada.