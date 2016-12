MP autoriza diferenciação de preços no comércio

Passou a valer ontem medida provisória que autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos aos público dependendo do meio ou do prazo para pagamento. Assim, com a publicação no Diário Oficial da União, o comércio já pode oferecer valor menor para pagamento à vista em dinheiro ou aumentar valores para quem preferir usar cartão de crédito, por exemplo. A ...