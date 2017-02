Morre o bilionário Edson Bueno, fundador da Amil

Morreu nesta terça-feira (14) o empresário Edson Godoy Bueno, 74 anos, fundador da empresa de planos de saúde Amil. Ele teve um infarto fulminante enquanto jogava tênis em Búzios (RJ).

Um dos homens mais ricos do país, Bueno vendeu para a gigante americana da área de saúde UnitedHealth Group 90% do capital da Amil Participações por US$ 4,9 bilhões em 2012.

Mesmo após a operação, Bueno não abandonou o setor. Dois anos depois, assumiu, junto de sua ex-mulher, Dulce Pugliese de Godoy Bueno, o controle da empresa de medicina diagnóstica Dasa, após desembolsar quase R$ 1,8 bilhão para comprar ações da rival do laboratório Fleury em leilão na Bovespa. A Dasa é dona de bandeiras como Delboni e Lavoisier. Quem está no comando da Dasa hoje é o filho de Edson Bueno, Pedro Bueno.

Bueno tinha 74 anos e era uma das pessoas mais ricas do Brasil, de acordo com o ranking da "Forbes Brasil". Na edição de 2016, ele aparece na 18ª posição na lista de bilionários brasileiros, com uma fortuna de R$ 8,27 bilhões.