Morador de Aparecida de Goiânia ganha R$ 200 mil em sorteio da Nota Fiscal Goiana

Carlos Eliseu Andrade, morador de Aparecida de Goiânia, ganhou R$ 200 mil no primeiro sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana que aconteceu nesta quinta-feira (26), no complexo fazendário. Ele concorreu com apenas quatro notas fiscais que somaram 12 bilhetes e, um deles, foi selecionado, eletronicamente, no universo de 1,1 milhão de bilhetes gerados.

Além do ganhador do prêmio principal, outros 150 consumidores também foram sorteados para os prêmios de R$ 1.000 e R$ 500 (valores brutos). Entre os premiados estão 87 moradores de Goiânia, 13 de Aparecida de Goiânia, seis de Rio Verde e Anápolis cada uma, cinco de Águas Lindas e Valparaíso cada e os demais de outros 23 municípios. Confira aqui a relação de todos os premiados.

O secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, presente no sorteio, destacou que a premiação é um incentivo para que o consumidor peça a nota fiscal e afirmou que “o mais importante é ter a consciência de que o cidadão deve cobrar do Estado soluções para todas as questões prioritárias como saúde, educação, segurança e tudo isso demanda recursos. Nesse sentido é importante que cada um peça a nota fiscal em todas as compras para que os recursos dos impostos voltem ao cidadão em forma de melhorias”, afirma o secretário.

Durante a premiação, o superintendente da Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior, falou sobre as mudanças implementadas no programa a partir do sorteio de hoje que ampliou de 40 para 151 o número de premiados. A expectativa do superintendente é que “a pulverização dos prêmios e o aumento progressivo do IPVA de 2018 que poderá chegar a 10% contribuirão para aumentar a adesão dos goianos ao programa”, ressaltou Adonídio.

O coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula explicou ao secretário toda a sistemática do programa como acúmulo de pontos, geração de bilhetes aos consumidores, geração dos dados das empresas à Sefaz e, ainda, tirou dúvidas dos servidores que lotaram a sala de reuniões, onde foi realizado o sorteio. Ele explicou que cada R$ 1 real em compras equivale a um ponto no programa e, a cada 100 pontos, o consumidor acumula um bilhete.

Todos os 151 consumidores sorteados hoje já podem acessar o site da Nota Goiana www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br para preencher o formulário e, assim, pedir o resgate dos prêmios. Esse procedimento deve ser feito no prazo de 90 dias após a homologação do sorteio, que deve ocorrer na próxima semana.