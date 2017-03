Moody’s vê recuperação e alta na nota do País mais próxima

A agência de classificação de risco Moody’s melhorou ontem a perspectiva para a nota de crédito do Brasil, citando sinais de recuperação econômica, inflação em queda e o cenário fiscal mais claro. A perspectiva foi revisada de negativa para estável, o que significa que a nota do País (hoje em “Ba2”, dois degraus abaixo do grau de investimento) está mais perto de s...