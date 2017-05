Mitsubishi abre PDV em Catalão depois de acordo com sindicato

A Mitsubishi abriu nesta quarta-feira (10) um Plano de Demissão Voluntária (PDV) em sua unidade de Catalão, no Sudeste do Estado. A medida foi resultado de um acordo entre a indústria e o Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão (Simecat), depois que a empresa anunciou a demissão de 350 trabalhadores em abril. Como 60 funcionários já foram desligados no último mês, cerca de...