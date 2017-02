Ministro mira fim da recessão

O Brasil deverá sair da recessão no primeiro trimestre deste ano, prevê o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. “Nossa expectativa é que sai da recessão, o que significa que cresce a uma taxa moderada no primeiro trimestre, mas já entra numa trajetória de crescimento durante o ano”, disse ontem durante evento em São Paulo.Ao fim do ano, o ministro manteve a previ...