Ministério lança concurso para contratar 300 veterinários temporários com salário de R$ 6,7 mil

Foi publicado na manhã desta sexta-feira (11), o edital do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a contratação temporária de 300 médicos veterinários, que irão trabalhar na inspeção de de abate na produção de carnes dos frigoríficos.

O salário chega a R$ 6.710,58 e o prazo de contratação será de um ano a partir da admissão, podendo ser prorrogado por mais um ano.

O processo seletivo é feito pela Escola de Administração Fazendária (Esaf) e as inscrições podem ser feitas de 14 a 20 de agosto apenas pelo site www.esaf.fazenda.gov.br. A taxa é de R$ 100.

A prova acontece no dia 17 de setembro em 19 capitais e o resultado deve ser divulgado no dia 6 de novembro. Também serão analisados os títulos do candidato e a experiência profissional.