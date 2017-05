Ministério do Trabalho abre vaga de estágio para Goiás

A Superintendência do Ministério do Trabalho em Goiás abre inscrições para preencher vagas de estágio em Goiânia. As oportunidades são para estudantes de ensino médio e ensino superior nos cursos de administração, direito e jornalismo.

Como informa o órgão, as inscrições são gratuitas, já estão abertas e irão até o dia 23 de junho. O processo seletivo se baseará na média das notas dos alunos retiradas de seus históricos escolares, entregues no ato de inscrição.

A jornada do estágio é de 20 horas semanais (4 horas diárias). A bolsa estágio para ensino superior é de R$ 480 e para nível médio R$ 320, ambos os valores já incluídos o auxílio transporte. As inscrições são realizadas pessoalmente e na sede do Ministério do Trabalho em Goiânia.