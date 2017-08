Meta fiscal: Temer culpa desaceleração

O presidente Michel Temer defendeu ontem a mudança da meta para o déficit primário do setor público deste ano e do próximo para R$ 159 bilhões, anunciada na terça (15) pela equipe econômica.Segundo o peemedebista, que discursou durante a 18ª Conferência Anual do banco Santander, em São Paulo, houve uma queda da arrecadação este ano, provocada tanto pela desaceleração...