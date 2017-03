Mercado passa a prever juros de 9% no ano

A desaceleração da inflação em fevereiro, com a menor taxa para o mês desde 2000, levou economistas a cortar a projeção para a taxa básica de juros para o fim do ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, as estimativas do mercado para a Selic em 2017 caíram de 9,25% para 9%. O ajuste nas previsões ocorreu após a alta de 0,33% do IPC...