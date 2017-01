Mercado oferece 3,1 mil vagas de estágio em Goiás

O número de vagas de estágio oferecidas para quem pretende experimentar o mercado de trabalho cresceu nas primeiras semanas deste ano. No Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), por exemplo, a quantidade ofertada é cerca de 20% superior ao mesmo período de 2016. Até março serão oferecidas 3,1 mil vagas no Estado.

Mas com o mercado concorrido, a qualificação é uma necessidade. Uma oportunidade para jovens que querem trabalhar e se capacitar melhor é a Feira do Estudante, Expo CIEE Goiás, que será realizada entre 15 e 16 de fevereiro. No evento, além de palestras e exposições serão oferecidas 2 mil vagas de estágio para alunos dos ensinos médio e superior e que fazem cursos técnicos. Ainda haverá 500 vagas para aprendiz. Desde a última segunda – feira, 5 mil inscritos já se inscreveram.