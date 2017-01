Mercado financeiro prevê taxa Selic em 9,75% ao ano para 2017

O mercado financeiro projeta que a Selic, a taxa básica de juros da economia, chegará a um dígito e encerrará 2017 em 9,75% ao ano. A estimativa está no boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central feita com instituições financeiras. Na semana passada, as instituições consultadas previam que a Selic terminaria o ano em 10,25% ao ano.Atualmente, a taxa está em 13% ao ano. As informações são da...