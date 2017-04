Meirelles fala em crescimento de 3%

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem esperar que o país esteja crescendo até 2,7% no quarto trimestre e em “ritmo de 3%” no fim do ano. “Se olharmos a previsão do crescimento do quarto trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, esperamos um crescimento de 2,7%”, disse o ministro. “Vamos entrar em 2018 com um crescimento, um rit...