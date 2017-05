Meirelles diz que há aumento do poder de compra da população de 3% no 1º tri

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira, 26, que a queda da inflação permite a redução da taxa básica de juros e o aumento do poder de compra da população. Mesmo a inflação de serviços, de acordo com o ministro, já está em trajetória descendente.



"Durante um tempo tivemos resistência na inflação de serviços, mas agora ela já está caindo", afirmou o ministro, em discurso durante o 89.º Encontro Nacional da Indústria da Construção. "Já estamos verificando um aumento do poder de compra de cerca de 3% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior."



Meirelles disse ainda que os indicadores mostram que as empresas e das famílias estão pagando suas dívidas e reduzindo seu grau de alavancagem. De acordo com ele, a partir de 2011, houve um aumento do nível do endividamento das empresas e famílias, mas isso se interrompeu no meio de 2016.



Segundo o ministro, esse processo contribuiu para atrasar a retomada do crescimento econômico. "Agora não, a economia já está em retomada", afirmou.



Meirelles disse também que as despesas primárias do governo, que vinham crescendo de forma constante desde 2012, atingiram um pico de 19,8% do PIB no ano passado. "Agora estão começando a cair, como resultado da aprovação do teto de gastos e de medidas de contenção de despesas que estamos tomando", afirmou. "Isso é algo da maior importância."



O ministro destacou que a projeção é que as despesas primárias atinjam 18,9% do PIB neste ano, 17,8% em 2020 e 15% em 2017. "Isso abre espaço para o crescimento do setor privado, que já começa a crescer", afirmou.



Planejar ações



O ministro da Fazenda disse que a economia brasileira já retomou uma trajetória de crescimento econômico. "É muito importante hoje nós nos atermos ao que está acontecendo na economia e, em função disso, conversarmos e planejarmos nossas ações", afirmou.



Ele mencionou indicadores como o IBC-BR, segundo o qual já há um crescimento "fortemente positivo" no primeiro trimestre deste ano comparativamente ao último trimestre de 2016. "É importante analisarmos e vermos a trajetória de retomada da economia brasileira, principalmente do fim do ano passado para cá."



Reformas



Segundo Meirelles, com reformas, como a trabalhista e da Previdência e ações microeconômicas, o PIB potencial pode passar de 2,3% para cerca de 3,7% nos próximos 10 anos. "Podemos aumentar (o PIB potencial) chegando a 3,5%, a 4% e entrar em rota robusta para próximos anos", afirmou.



Em 2018, o ministro disse que a economia brasileira pode crescer acima de 2,3% porque há grande ociosidade.



Durante Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), do qual participou na manhã desta sexta-feira, o ministro reforçou que o governo está comprometido com a redução do papel do Estado na economia e que o País está em trajetória forte de recuperação "A mensagem é que há grandes oportunidades de investimento no Brasil e economia está crescendo. Compete a todos continuar trabalhando para que país consiga consolidar trajetória de crescimento", concluiu.