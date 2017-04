Mega-Sena acumula pela 9ª vez seguida e prêmio chega a R$ 97 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.923 da Mega Sena sorteados nesse sábado (22) em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro.

A premiação que estava estimada em R$ 88 milhões pela Caixa Econômica Federal, deve chegar a R$ 97 milhões no próximo sorteio, que acontece na quarta-feira (26).

Confira os números sorteados: 09 – 34 – 42 – 45 – 46 – 59.

Apesar de ninguém acertar os seis números, 110 apostas ganharam na Quina. Cada um levou cerca de R$ 50.376,11.

Quem quiser acompanhar os resultados do concurso acesse: www.opopular.com.br/loterias.