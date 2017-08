Mega Polo Moda de Goiânia será relançado para o mercado esta semana

O Mega Polo Moda relança para o mercado nesta quinta-feira (24) seu primeiro shopping fora de São Paulo: o Mega Polo Moda de Goiânia. O novo centro comercial será construído no prolongamento que liga a Avenida Bernardo Sayão à Avenida Goiás, no Centro da capital, e conta com a parceria da EBM Propriedades e da Terral Shopping Centers. Sua inauguração está prevista para o segundo semestre de 2018.

De acordo com o gestor do empreendimento, Marcos Blanche, serão investidos cerca de R$ 70 milhões na construção do Mega Polo Moda de Goiânia. O empreendimento é totalmente térreo e terá área superior a 22 mil metros quadrados, 289 lojas, hotel, área de eventos, praça de alimentação e estacionamento com mais de 500 vagas.

Lançado inicialmente em Goiânia em 2012, a iniciativa de construir o Mega Polo Moda de Goiânia cessou porque pesquisa de mercado identificou que o centro comercial não atendia plenamente o público atacadista. Desde então o projeto foi readequado conforme novas pesquisas.

Por enquanto, mais de 67 lojas estão confirmadas no local, incluindo marcas de peso como In Use, Balada, Lady Rock, Di Paula Moda Fitness, Kadoche, Sante Shoes, Maria Dondoca, Rima’s, Manga Rosa e Lana Rosa. As obras do empreendimento serão retomadas em setembro.