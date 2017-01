Medida Provisória endurece qualidade de segurado

A reativação do programa iniciado em 2016 foi autorizada com a Medida Provisória 767. O novo texto tem o mesmo conteúdo que o anterior, exceto por excluir da perícia os aposentados por invalidez e pensionista inválidos com 60 anos ou mais. Mas a MP não cita exceção para a convocação de quem recebe auxílio-doença. Vale lembrar que o texto retoma o endurecimento na ex...