Medida não significará desconto, diz Procon Goiás

Com a Medida Provisória número 764, comerciantes podem praticar desde ontem preços diferentes para mesmo bem ou serviço. Mas, como ressalta a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo, na prática isso não significa que o fornecedor dará desconto para quem vai pagar em espécie e poderá sim aumentar preço para quem escolher pagar com o cartão. “Consideramos que o preço à v...