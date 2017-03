Marinha e Aeronáutica abrem processo seletivo com mais de 100 vagas

A Marinha e a Aeronáutica estão com inscrições abertas para o preenchimento de vagas de Sargentos Músicos e Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes (CFOINT) e de Infantaria (CFOINF), respectivamente. Ao todo, são oferecidas 122 vagas.

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) da Marinha está oferecendo 36 vagas no Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN).

O candidato deve ser brasileiro(a), voluntário(a), ter, no mínimo, 18 e no máximo 24 anos de idade em 1º de janeiro de 2018, ter concluído o ensino médio ou escolaridade equivalente, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas.

Os interessados em participar devem solicitar a inscrição, entre os dias 3 e 28 de abril, pelo site www.mar.mil.br/cgcfn, no link "Concursos". A taxa é de R$44,00.

O início do curso, que será no Rio de Janeiro, está previsto para 15 de fevereiro de 2018 e o término para 1º de junho de 2018.

Confira o edital completo aqui.

Aeronáutica

Já a Aeronáutica, abriu inscrições para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes (CFOINT) e de Infantaria (CFOINF) para o ano de 2018).

Estão disponíveis 33 vagas para aviação e 35 para intendência (para os dois cargos, ambos os sexos podem se candidatar) e também 18 vagas para infantaria, exclusivas do sexo masculino.

Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino médio.

As inscrições devem ser feitas de 21 de março a 10 de abril, pelo site ingresso.afaepcar.aer.mil.br. A taxa é de R$70,00.

As provas serão aplicadas, no dia 25 de junho, em Belém, Recife, Salvador, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barbacena, São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Pirassununga, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Porto Velho e Boa Vista.