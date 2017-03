Mais um frigorífico vai ter de retirar carne do mercado

A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, determinou ontem que mais um frigorífico recolha todas as carnes vendidas por ele que estejam no mercado. O recall se refere aos produtos da fábrica da Peccin em Jaraguá do Sul (SC), com o SIF (selo do Serviço de Inspeção Federal) de número 825. Na sexta (24), já havia sido determinado o recolhimento ...