Mais duas faculdades portuguesas aceitam convênio com Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou na nesta quarta (12) o convênio com mais duas universidades portuguesas que aceitarão o ingresso de estudantes brasileiros através das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A partir de agora, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, faculdade particular de Lisboa, e o Instituto Politécnico de Setúbal, instituição pública, passam a aceitar brasileiros pela nota no Enem.

Com essas duas universidades, sobe para 22 o número de instituições portuguesas a reconhecer o Enem como instrumento de avaliação.

Veja abaixo a lista completa:

1. Universidade de Coimbra

2. Universidade de Algarve

3. Instituto Politécnico de Leiria

4. Instituto Politécnico de Beja

5. Instituto Politécnico do Porto

6. Instituto Politécnico de Portalegre

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

8. Instituto Politécnico de Coimbra

9. Universidade de Aveiro

10. Instituto Politécnico de Guarda

11. Universidade de Lisboa

12. Universidade do Porto

13. Universidade da Madeira

14. Instituto Politécnico de Viseu

15. Instituto Politécnico de Santarém

16. Universidade dos Açores

17. Universidade da Beira Interior

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário

20. Universidade Lusófona

21. Instituto Politécnico de Setúbal

22. Instituto Politécnico de Bragança