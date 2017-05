Mais de 800 candidatos se inscrevem às 166 barracas para Festa do Divino Pai Eterno

Ao todo, 819 comerciantes se inscreveram para utilizar as 166 barracas disponíveis ao longo de seis pontos durante a Festa do Divino Pai Eterno, que ocorrerá no final de junho deste ano. O prazo para as inscrições encerraram na última sexta-feira (19).

De acordo com levantamentos da Agetop, o maior número de inscrições é para a área das barracas que serão instaladas no km 7, em frente ao Vale do Cerrado, com 196 inscritos para 26 vagas. Destaque também para a área em frente à fábrica da Coca-Cola, no km 9, com 178 inscrições para 20 barracas.

Mais de 90% das inscrições foram realizadas pelo site e o restante de forma presencial. Do total, os três municípios com mais inscritos são Goiânia (558 candidatos), Aparecida de Goiânia (131 candidatos) e Trindade (75 candidatos).

Todos deverão estar presentes ao sorteio das vagas, que será realizado em 30 de maio, às 9h, no auditório da Agetop. O contemplado pagará um valor de R$ 21,18 pela ocupação da faixa de domínio, além de ficar responsável pelas taxas dos Bombeiros e instalação de energia. Dúvidas sobre o sorteio, instalação e funcionamento das barracas podem ser esclarecidas na Coordenação de Administração da Faixa de Domínio pelo telefone (62) 3265-4309.