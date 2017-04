Mais de 60% dos alunos inseridos nas empresas acabam efetivados

O evento realizado pelo Senai comemorou ontem o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. O diretor do Senai Vila Canaã, Hélio Vilaça, estima que o índice de efetivação após o fim dos contratos chegue a mais de 60% dos alunos absorvidos pelas empresas. Uma das exigências é possuir ensino fundamental completo. Em parceria com o IEL Goiás, o Senai oferece este ano quase 2 mil vagas nos cursos de aprendizagem, destinadas a candidatos encaminhados pelas empresas e que serão contratados como aprendizes. Para a empresa, a vantagem é poder formar o trabalhador dentro do seu perfil. A escola tem laboratórios similares aos que existem no mercado hoje e muitas empresas doam equipamentos para formação dos alunos. A área de mecânica, por exemplo, conta com a parceria de indústrias como a Ford, GM e John Deere. Hoje, são 600 alunos apenas na área gráfica. O coordenador técnico da área, Carlos Amorim, conta que demandas reais da indústria são resolvidas nos laboratórios. Segundo ele, os alunos que ainda não estão no mercado é porque não querem. “Estamos com 10 vagas abertas, com salários de até R$ 3 mil. A demanda é maior que o número de alunos”, diz.