Mais de 5 mil empresas são abertas no primeiro trimestre de 2017 em Goiás

A Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) registrou a abertura de 5.052 novas empresas no estado goiano durante os três primeiros meses de 2017. Em relatório divulgado nesta quarta-feira (5), observa-se um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 4.243 inscrições.

Goiânia foi a cidade com mais registros, com 1.747 novas empresas cadastradas. Aparecida é a segunda, com 246 inscrições, seguida de Anápolis, com 221. Dados também apontam que 63% dos empreendimentos foram abertos por homens e 37%, por mulheres.

O número de empresas extintas também aumentou em comparação ao primeiro trimestre de 2016. A Juceg afirma que é por conta de campanhas realizadas para regularizar e dar baixa em empresas inativas.

Confira abaixo a tabela divulgada pela Junta Comercial, com os números dos três últimos anos: