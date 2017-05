Mais de 40 ganhadores da Nota Goiana podem perder prêmio

Mais de 40 ganhadores da Nota Goiana podem perder seus prêmios. São 13 sorteados para os prêmios de R$ 1 mil e 29 de R$ 500,00. Eles são moradores de dez municípios goianos e um de Brasília. O governo lembra que o prazo para fazer o resgate vai até o dia 4 de junho.

Os consumidores foram contemplados na 24ª edição da Nota Goiana, no sorteio realizado em fevereiro pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). Os outros 109 sorteados no mesmo mês já receberam o dinheiro. “Pelo regulamento do programa, os ganhadores têm até 90 dias após a homologação do sorteio, que é publicada no Diário Oficial do Estado, para solicitar o pagamento do prêmio. Após esse prazo, eles perdem o dinheiro”, alerta o coordenador Leonardo Vieira de Paula.

Ele ressalta que os sorteios são realizados na última quinta-feira do mês e a relação dos ganhadores fica divulgada no site do programa www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br.

Por meio desse site é feita a solicitação para recebimento dos prêmios. Basta acessá-lo, com login e senha, e preencher o formulário com os dados bancários para que a Sefaz transfira o dinheiro para a conta do ganhador. Leonardo lembra que 14 sorteados para receber R$ 1 mil já perderam os prêmios, desde o início sorteios, há dois anos.

Veja os ganhadores: