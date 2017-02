Maiores profissionais do marketing ministram palestra em Goiânia

Os maiores nomes do marketing estarão juntos em Goiânia mensalmente a partir deste sábado (11), durante a Set Up Meeting e Set Up Conference, encontros que reunirão mais de 40 executivos que discutirão como tema: o cenário mercadológico atual e soluções para o desenvolvimento de uma marca, com palestras fóruns e workshops. Os encontros acontecerão no K Hotel e é direcionado para o público de empresários, executivos e publicitários.

A temporada 2017, que conta com a parceria do Grupo Jaime Câmara, foi planejada com os temas mais atuais desta nova economia. Será composta por um circuito de nove encontros tendo sempre um Keynote, um Chief Marketing e um top speakers. A ideia faz com que os palestrantes do SetUp levem os encontros para dentro da empresa.

No evento, estarão CEOs e CMOs das maiores empresas do Brasil e do mundo, como Johnson & Johnson, Carrefour, Pepsico, UPS, McDonalds, Itaú, Google, Walmart, Natura, Grupo Empreza, LATAM entre outras. Serão 40 executivos que ministrarão de fevereiro a dezembro num circuito de palestras onde reunirá um grupo seleto de empresariado da cidade e região.

Uma proposta nova para o mercado criativo, com a finalidade de expandir negócios, estabelecer marcas com uma dinâmica diferente de troca de conhecimento entre altos executivos e especialistas.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.setupconference.com. O investimento é de R$ 100,00 para o acesso individual e R$ 50,00 para associados, estudantes e professores.

Datas:

• 11/02 - "Toda empresa é mídia, mas, como ser digital?" / Eduardo Tracanella (Itaú) / Alcir Leite

• 11/03 - "Marca Sólida. Conteúdo Líquido." / Igor Puga (Santander) / Eco Moliterno (Africa)

• 08/04 - "Digital nos negócios, Digital no consumo!" / Bob Gnypek (McDonalds) / Sylvia Leão (Carrefour)

• 13/05 - "Conteúdo customizado para consumidor empoderado" / Andrea Napolitano (Pepsico) / José Cirilo (Johnson & Johnson)

• 10/06 - Convidado / Convidado / Alcir Leite

• 12/08 - Andrea Alvares (Natura) / Aguardando / Alcir Leite

• 16/09 - Claudia Sciama (Google) / Aguardando / Alcir Leite

• 07/10 - André Svartman (Walmart) / Andrea Dietrich / Alcir Leite

• 11 e 12/11 - (Conference) 10 palestrantes / CEOs

• 09/12 - Meliza Pedrozo (Nextel) / Convidado / Alcir Leite (LDC)



Mais informações: Thiago (62) 99905-1210