Maior parque aquático do Brasil contrata consultores de vendas em Goiânia

O maior parque aquático do Brasil, Dream Park, que está sendo construído em Hidrolândia, está contratando consultores de vendas.

No anúncio no perfil do parque, no Instagram, diz que os candidatos não precisam ter experiência, já que a empresa faz o treinamento. Os interessados devem ter motivação, extroversão e proatividade.

No post, não foi divulgado o salário, apenas promete "altos ganhos e excelentes comissionamentos". O local de trabalho é em Goiânia e região no período da manhã ou tarde.

Os candidatos devem encaminhar seus currículos para o e-mail: elenco@dreamparkgo.com.br. O escritório do Dream Park está localizado na Rua S1, esquina com a T-14, Qd. 165, Lt. 10/11, Setor Bueno, em Goiânia. O telefone é (62) 3931-8202.

Apesar de não ter sido divulgado o número de vagas abertas, em novembro de 2016, O POPULAR mostrou que o empreendimento iria gerar mais de mil vagas nas áreas de comercialização, obras e na operação do parque.

As mil vagas de trabalho representam quase a totalidade dos desempregados de Hidrolândia, cerca de 1.200, segundo o Caged. Os dados são de setembro de 2016.

O diretor administrativo do parque, Bruno Tavares, explica que até o momento, cerca de 200 vagas diretas e indiretas foram geradas na comercialização. Já nas obras, já são mais de 60 trabalhadores que estão em campo. A construção do parque irá precisar de mais 100 colaboradores, ainda a serem contratados. “Iremos contratar serventes, auxiliares administrativos, pedreiros, eletricistas, encanadores, encarregados, entre outros”, lista.