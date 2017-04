Livre-se do desemprego: confira vagas em Goiânia com salários que podem chegar a R$ R$ 2.500

Se você está desempregado e trabalha com construção civil, esta é a sua chance! Duas empresas goianas estão oferecendo oportunidades em diversos cargos. Confira!

A Brasal Incorporações está com uma vaga em aberto para o cargo de técnico em edificações. O cargo exige formação de no mínimo três anos em Técnico de Edificações, o salário é de R$2.000 mais vale alimentação e vale transporte. O início é imediato. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 3609-5978.

Já a Dinâmica Engenharia está oferecendo oito vagas para pedreiro com salário variando entre R$ 1.485 e R$ 2.500, de acordo com a produtividade; duas vagas para gesseiro com vencimentos variando entre R$ 1.485 e R$ 2.500, conforme a produtividade; e cinco vagas para servente com salário variando entre R$ 937 e pode chegar a $1.485, conforme produtividade. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (62) 3087-0924.